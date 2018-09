19-09-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Max Verstappen opent Jumbo Foodmarkt Euroborg (Video)

Groningen - Jumbo Foodmarkt is woensdagmiddag open gegaan in de Euroborg. Na twaalf jaar was de oude Jumbo toe aan vernieuwing. Max Verstappen kwam het persoonlijk openen.

Hierin is de samenwerking tussen Jumbo en La Place terug te zien in de winkel. Zo kan er boodschappen gedaan worden en een hapje worden gegeten in het Foorcafe. Ook is er veel aandacht voor lokale producten. Het trok veel bekijks.

Bij de Foodmarkt is ook een pop-up store die om de vier of acht weken verandert. Bij de opening was het thema ‘Max Verstappen’ en is alles verkrijgbaar wat voor een Max Verstappen fan is te wensen. (Oogtv tekst)

Wij namen een kijkje.