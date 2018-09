19-09-2018, Tonnie Stam 112Groningen

Ongeval bij Sikkel in Delfzijl

Delfzijl - Woensdag om 18:15 uur is er een ongeval geweest op de Sikkel in Delfzijl. De weg werd afgesloten.

Door nog onbekende oorzaak botsten twee voertuigen tegen elkaar. Een ambulance onderzocht de betrokkenen. De politie heeft het ongeval op papier gezet. Dallinga kwam voor de berging.