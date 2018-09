20-09-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Forse woningbrand in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Een flatwoning aan De Genestetlaan in Hoogezand is in de nacht van woensdag op donderdag zwaar beschadigd geraakt door een felle brand.

De brand die woedde op de derde verdieping van de flat was bij aankomst van de brandweer snel onder controle. De bewoner van de woning is door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd en later ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.