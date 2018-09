20-09-2018, Rtvnoord.nl bron & foto en video M. Nuver

Azim A. schoot vijf keer op student

Groningen - Vlak voor Azim A. in oktober vorig jaar een student met vijf kogels neerschiet, fietst een vrouw over de Korreweg in Groningen. Dat meldt Rtv Noord op haar website.

Eén van hen roept: 'Laat haar maar door; ze ziet er bang uit'. Zij is de dans ontsprongen, maar de student niet. Op hem wordt vijf keer geschoten en hij raakt verlamd. Live blog en meer op Tvnoord.nl Archief Archief 2