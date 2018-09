20-09-2018, Oogtv.nl (Bron)

Twaalf jaar cel en TBS geëist tegen Korrewegschutter

Groningen - Tegen de Korrewegschutter, Azim A, is 12 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist wegens poging tot moord.

Bij de schietpartij in oktober vorig jaar raakte een student dusdanig gewond dat hij grotendeels verlamd is geraakt. Hij heeft een dwarslaesie De student was een willekeurig slachtoffer van A.

Er werden vijf kogels op hem afgevuurd. Het slachtoffer eist bovendien een schadevergoeding van 930.000 euro.

De 21-jarige verdachte beriep zich tijdens de zitting steeds op zijn zwijgrecht. Vrijdag staan nog enkele medeverdachten terecht.