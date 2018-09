20-09-2018, redactie

Lianna H(21) weer terecht

Niekerk - Lianna is als laatste gezien fietsend van Niekerk richting Groningen. Zij droeg een witte jas, grijs t-shirt met print, blauwe spijkerbroek, zwarte All Star schoenen.

Update: Ze is weer terecht. Ze was op het strand van Schiermonnikoog. Ze gaan met haar in gesprek.