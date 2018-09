20-09-2018, 112gr telefoon foto`s & Video en hoofdfoto Gerrie de Groot

Zeer grote brand Marktstraat in Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Aan de Marktstraat in Musselkanaal is om 23:15 uur een grote brand uitgebroken bij onder andere Rolfes rijwielen. Er werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand en daarna naar Grip 1. Er was geen redden meer aan.

Meerdere bedrijven zitten samen in het pand. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten vanwege de rookintwikkeling. De omgeving is afgezet. Meerdere brandweerkorpsen assisteren er om de brand onder controle te krijgen. Er is een NL-alert uitgegaan in de omgeving. De hele nacht werd er nog nageblust. Update: Rond half één werd een begin gemaakt met de ontruiming van woonzorgcomplex De Heggerank, dat vlak naast de brand ligt. Dit uit voorzorg. Tv Noord Dvhn