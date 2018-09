20-09-2018, Marc Zijlstra 112G.

37 pakken stro in lichterlaaie bij Schildwolde

Schildwolde - Bij de Holterij in Schildwolde staan 37 stropakken in de brand. De brand brak rond 22:55 uur uit.

De oorzaak is nog onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. De brandweer was 1,5 uur bezig om het goed uit te krijgen.