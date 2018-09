21-09-2018, Weeronline.nl, bron

Onstuimig weer valt achteraf mee

Groningen - Het verkeer moet vrijdag rekening houden met (zeer) zware windstoten en regen. Vooral in het noordwestelijk kustgebied was er kans op storm en windstoten tot 120 km/uur.

Eind van de middag en begin van de avond piekt de wind opnieuw met in het westen en noorden kans op zeer zware windstoten van 100-130 km/uur. Daarbij zijn ook felle onweersbuien mogelijk. Pas rond middernacht komt de wind tot bedaren. Het is onstuimig herfstweer. Aan zee waait het hard (7 Bft.) en landinwaarts veelal (vrij) krachtig. Ook komen al fikse windstoten voor.

Gedurende de eerst helft van de ochtend trekt vanuit het westen een regengebied over het land. De wind piekt vlak na de passage van dit neerslaggebied met in het noordwestelijk kustgebied tijdelijk kans op storm (9 Bft.). Zware tot zeer zware windstoten van 75 km/uur in het binnenland, 80-100 km/uur aan de kust en 100-120 km/uur op de Wadden kunnen stormschade veroorzaken. In het oosten en zuiden lijkt het mee te vallen met de windstoten.

Omdat bomen nog vol in blad staan kunnen deze windstoten op veel plaatsen tot overlast leiden. De windstoten zijn sowieso gevaarlijk voor het verkeer tijdens de ochtendspits. Vooral met (vrijwel) lege vrachtwagens en aanhangers is het af te raden de weg op te gaan. )Weeronline)

Wees voorzichtig als u weg gaat !