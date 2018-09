21-09-2018, Twitter: @hennepteam_nn

Resultaten actieweek aanpakhennep in Noord-Nederland

Noord-Nederland - Van maandag 17 tot vrijdag 21 september hield de politie Noord-Nederland een actie tegen illegale hennepkweek.

Op deze manier probeert de politie de gevaren van deze kweek te minimaliseren.

Op 31 locaties zijn hennepkwekerijen aangetroffen, hierbij zijn 17 verdachten aangehouden.

In totaal zijn 6 auto's en 11 panden in beslag genomen. Tevens werden 3 bankrekeningen en 5 wapens in beslag genomen, werden 3500 hennepplanten en 61 liter GHB aangetroffen en is de totale waarde van de in beslag genomen goederen €1.700.000.