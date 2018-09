21-09-2018, BrandweerGroningen bron

Brandweer Groningen organiseerde een speciale open dag

Groningen - Op vrijdag 21 september organiseert Brandweer Groningen Stad een ‘speciale’ open dag op de kazerne aan de Sontweg 10. Tijdens deze dag komen mensen met een beperking en hun familie tussen 13.30 en 15.30 uur langs.

Brandweer Groningen benaderde hiervoor verschillende organisaties in de stad. Ongeveer honderd mensen gaven zich op. Zaterdag pakt de brandweer groots uit tijdens de reguliere open dag. Omdat de organisatoren merken dat daar weinig gelegenheid is om iedereen de aandacht te geven die hij of zij verdient, organiseren ze deze speciale open dag.





De speciale open dag is kleinschaliger dan de reguliere open dag. Bovendien hebben bezoekers dan alle tijd om samen met hun begeleiders de voertuigen van dichtbij te bekijken. Bij de voertuigen staan brandweermensen die kunnen helpen en vragen beantwoorden. De aanwezigen krijgen een rondleiding en mogen helpen knippen met een grote schaar waarmee de brandweer bijvoorbeeld voertuigen openknipt.

Daarnaast laat de brandweer zien hoe je een brandje moet blussen en kunnen liefhebbers ook zelf aan de slag met een brandweerslang. Als aandenken aan de open dag kan iedereen op de foto.

Zaterdag 22 september bent u welkom van 10:00 tot 16:00 uur