21-09-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Getuigen gezocht i.v.m. zware mishandeling

Groningen - Op donderdag 20 september tussen 01.00 uur en 03.00 uur heeft er een zware mishandeling plaats gevonden in Bar Sunny Beach aan de Peperstraat te Groningen.

Bij deze mishandeling heeft het slachtoffer behoorlijk letsel in het gezicht opgelopen.

De politie is op zoek naar getuigen die tussen 01.00 uur en 03.00 uur in deze gelegenheid aanwezig waren of in de omgeving iets hebben gezien of gehoord. Alle informatie is welkom bij ze!

Dus bel 0900-8844 of loop even langs bij het politiebureau.