22-09-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Woningbrand Kraaienbos in Delfzijl (update)

Delfzijl - De brandweer ging zaterdagmiddag naar een woningbrand aan het Kraaienbos in Delfzijl. Er werd middelbrand gegeven omdat er mogelijk nog mensen binnen zaten. De bewoner had de brand (slaapbank) zelf geblust. De brandweer deed een nacontrole.