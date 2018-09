22-09-2018, Politie facebook

Automobilist zonder rijbewijs voor de vierde keer gepakt op de A7

NUIS - Vrijdag 21 september, trof de politie op de A7 bij Nuis een voertuig aan welke geregistreerd stond als uitgevoerd. De politie heeft het voertuig laten stoppen bij de Shell aan de A7.

Daar bleek de 19 jarige bestuurder niet in het bezit van een Nederlands rijbewijs. De bestuurder verklaarde een Syrisch rijbewijs te hebben. Dit klopte ook niet. Na controle bleek dat de bestuurder dit jaar al vier keer eerder was betrapt op rijden zonder rijbewijs. De bestuurder heeft daarop wederom proces verbaal gekregen voor rijden zonder rijbewijs en zijn voertuig is in beslag genomen.

De bestuurder heeft op een andere manier zijn weg moeten vervolgen. Het CVOM neemt een beslissing over wat er met het voertuig gaat gebeuren.