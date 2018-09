22-09-2018, DitisRoden.nl

Ongeval bij Nieuw Roden

Nieuw-Roden - Op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden is opnieuw een auto uit de bocht gevlogen en tegen een boom aan gebotst.

Net in de flauwe bocht even voor de benzinepomp waar al enkele auto's voorheen ook uit de bocht zijn gevlogen gebeurde het. Of de bestuurder gewond is geraakt is niet bekend. De schade was fors.