23-09-2018, Gerrie de Groot - 112Groningen

Auto's botsen in Muntendam

Muntendam - Bij een verkeersongeval aan de Oostweg in Muntendam is zondagmiddag een persoon gewond geraakt.

Door een onbekende oorzaak kwamen twee auto's met elkaar in botsing. Een van de betrokkenen is in een ambulance aan zijn verwondingen gecontroleerd. Beide voertuigen zijn afgesleept.