24-09-2018, Oogtv.nl (Bron)

Peerd van Ome Loeks is verdwenen

Groningen - Het Peerd van Ome Loeks is verdwenen. Normaal gesproken staat het Peerd bij het hoofdstation, maar nu (maandagmorgen) is alleen de sokkel nog aanwezig.

Het is een mysterie wat er is gebeurd. Niemand heeft er nog een antwoord op.