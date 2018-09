24-09-2018, Oogtv.nl (tekst Bron) & Joey lameris

Peerd van Ome Loeks weer boven water (Video)

Groningen - Het Peerd van Ome Loeks was even verdwenen. Normaal gesproken staat het Peerd bij het hoofdstation, maar nu (maandagmorgen) is alleen de sokkel nog aanwezig.

Update: Het gaat om een stunt. Zondagnacht rond 04:00 uur was hij weggehaald door een takelbedrijf. Hij staat in een loods nu. Zie ook Een onderhoudsbedrijf maakt hem schoon. Binnen een week is hij weer terug op zijn oude plek. Op de dijk bij Lauwersoog staat nu ook tijdelijk een replica. Al met al veel commotie om niks.