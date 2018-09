24-09-2018, Oogtv.nl (Bron)

Nieuw onderzoek naar moord op Antoinette Bont

Groningen - De moord op de 24-jarige Antoinette Bont wordt opnieuw onderzocht. De Groningse prostituee werd in 1995 vermoord, waarna haar ledematen in tassen werden gevonden. De moord is nooit opgelost.