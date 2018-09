24-09-2018, Ditisroden.nl

Weer auto naast de weg bij Nieuw Roden

Nieuw-Roden - Zondagavond rond de klok van 22.00 uur is er een auto in de sloot terecht gekomen op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden.

Het is onbekend als er iemand gewond is geraakt. Afgelopen week was er ook al een forse eenzijdig ongeval op de Zevenhuisterweg. Dit gebeurde bijna op dezelfde plek.