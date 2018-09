24-09-2018, Martin Nuver 112Gr.

Man drie uur vast in cabine rupskraan (Video)

Groningen - Maandagmiddag heeft in de Oosterparkvijver aan de Nachtegaalstraat een man ongeveer drie uren vast gezeten in de cabine van zijn rupskraan.

De rupskraan maakt op dit moment de vijver 3,5 meter dieper. Even voor 14.00 uur maandagmiddag ging het mis en kwam de kraan vast te zitten. Een andere kraan kwam er om 16:30 uur aan te pas om de rupskraan los te trekken en te bevrijden, ze legden rijplaten neer zodat de kraan er weer uit kon uiteindelijk. De werkzaamheden aan de vijver duren een aantal weken.