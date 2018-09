25-09-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Brand trafohuis bij Nijdam Peizerweg (Video)

Groningen - Rond 05:00 uur vanmorgen brak er brand uit in een trafohuis in het pand van transportbedrijf Nijdam aan de Peizerweg in de stad. Er was veel rookontwikkeling.

Er werd snel opgeschaald naar middelbrand. Ter plaatse bleek er niemand binnen te zijn in het grote pand. Met de schuimbluswagen werd een inzet gedaan. Een stroombrand kun je niet zomaar blussen. De brandweer hield alles scherp in de gaten. Nadat de spanning eraf was ging men blussen. Een aantal mensen in de buurt hadden tijdelijk geen stroom. Enexis was ter plaatse om alles te regelen.