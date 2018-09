24-09-2018, Oogtv.nl (Bron)

De begeleiding van een spoed ambulance uit Groningen (Video)

Rotterdam - Een Groningse ambulance die met zwaailicht en sirene rijdt en die dankzij de inzet van tientallen politieagenten soepel kan arriveren bij het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam.

Een filmpje van deze rit wordt de afgelopen dagen erg goed bekeken op YouTube. De filmopnames zijn gemaakt door een bijrijder die in de ambulance zit. In de ziekenauto ligt een patiënt die met spoed overgebracht wordt vanaf het UMCG naar het Erasmus UMC. Vanwege de stabiliteit van het slachtoffer is gekozen om deze met een ambulance te vervoeren en niet met een helikopter.

Het filmpje begint op de snelweg waarbij de ziekenwagen vooraf gegaan wordt door een politieauto die de automobilisten ‘aan de kant schuift’ om vrij baan te maken. Op een gegeven moment verlaat men de snelweg. Wat volgt is een rit langs diverse kruisingen. Al deze kruispunten zijn afgezet door politiemensen waardoor de ambulance door kan rijden. “Alderbastende goed optreden van de politie en de ambulancedienst”, schrijft pa3jd als reactie op het filmpje. “Ik telde meer dan 38 politiemedewerkers.

Wat een samenwerking! Hoop dat de politiek eens inziet hoe jullie je inzitten voor de maatschappij!” Een andere reactie is van Sam Wedel: “Prachtig om te zien hoe iedere kruising in het centrum is dichtgezet. Goede samenwerking!”