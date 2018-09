25-09-2018, redactie

Buren blussen carport met een tuinslang

Winsum - Buren van een pand aan de Schoolstraat in Winsum hebben dinsdagmorgen om 05:55 uur met een tuinslang een poging gedaan om een brand te bestrijden in een carport.

Tijdens het blussen kreeg de buurman rook in zijn longen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht vor behandeling maar is inmiddels weer thuis liet men 112Groningen weten. De schrik zat er goed in.