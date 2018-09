25-09-2018, Marc Zijlstra 112G.

Oefening brandweer Siddeburen geslaagd

Steendam - Een oefening van brandweer Siddeburen dinsdagavond, de auto`s die betrokken raakten kwamen elkaar tegen op de Damsterweg te Steendam.

Daarbij was er een persoon in het water beland met op de bijrijders stoel een slachtoffer die bijna aan het verdrinken was. De andere auto was aan de andere kant van de weg op de kop in een sloot terecht gekomen.

Een slachtoffer was tijdens het ongeval uit de auto geslingerd en onder de auto terecht gekomen.

Het ORT(oppervlakte reddingsteam) Delfzijl en HVK(Hulpverleningswagen met kraan) Delfzijl deden mee aan de oefening.