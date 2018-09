25-09-2018, redactie

Auto verwoest door brand Midwolda

Midwolda - Brandweer Scheemda werd dinsdaga om 18:30 uur opgeroepen voor de autobrand aan de Hoofdweg te Midwolda.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer, de auto stond al in lichterlaaie. De oorzaak van de brand is niet bekend. De auto werd later geborgen door Fruitema berging.