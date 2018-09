26-09-2018, Martin Nuver 112Gr.

Auto mede verdachte verwoest door brand bij Kastanjelaan (Video)

Groningen - Van dinsdag op woensdag om 03:55 uur brandde er opnieuw een auto uit in de stad. Een paar dagen geleden gebeurde dat ook al even verderop. Dit keer een auto van een invalide persoon aan de Kastanjelaan.

De recherche deed woensdagmorgen uitgebreid onderzoek bij de auto. Het gaat om een verdachte brand, sporen werden veilig gesteld en in de buurt deed men buurtonderzoek. De auto is later afgesleept door Poort. Heeft u tips bel dan 09008844.

Update: Volgens buurtbewoners gaat het om de auto van een vriend van Azim A., dat vertelde de politie namelijk aan de bewoners, van de Korrewegschutter dus. Dit is niet bevestigd.

