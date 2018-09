26-09-2018, Ingezonden

Brandweer Middelstum nu ook in het nieuw

Middelstum - Dinsdagavond zijn de mannen en vrouw van blusgroep Middelstum voorzien van nieuwe uitrukkleding. Brandweer Groningen verspreidt in totaal zo'n 900 nieuwe pakken onder haar brandweermensen in de provincie Groningen.