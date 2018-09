26-09-2018, redactie

Poging inbraak Casino in Winschoten

Winschoten - In het casino aan Tramweg in Winschoten is van dinsdag op woensdag een poging tot inbraak geweest.

Ze maakten een gat in een raam. Ze gingen er van door toen er een beveiliger arriveerde. Ze hadden nog geen buit gemaakt.