26-09-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Schip`Andamento` ramt Paddepoelsterbrug (Video)

Groningen - De Paddepoelsterbrug is woensdagmiddag rond twee uur aangevaren door het vrachtschip de Andamento. Er zijn geen gewonden gevallen. Het brugdek steekt schuin omhoog , gedeeltelijk over het water. De brug is een zogenoemde draaibrug.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Het scheepvaartverkeer en wegverkeer zijn gestremd. Fietsers en voetgangers moeten voorlopig omlopen of -rijden. Update: Het schip kreeg een groen sein. Maar toen ze de brug op een paar honderd meter genaderd waren, draaide hij ineens dicht. Hun remweg is een kilometer dus het was te laat om nog te remmen. Aldus de schipper.