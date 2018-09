26-09-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Meternieuws.nl video

Gewonde bij aansteken gel pot Winschoten (Video)

Winschoten - In een woning aan de Engelstilstraat in Winschoten is woensdagavond een persoon ernstig gewond geraakt tijdens het aansteken van een gel pot.

Brandweer, ambulance en trauma helikopter rukten uit voor assistentie. Het slachtoffer is na nagekeken te zijn door een trauma arts met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en de ambulance medewerkers geholpen het slachtoffer uit de woning te halen.