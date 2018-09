27-09-2018, Martin Nuver & P. Wind

Evacuatie na grote uitslaande brand in binnenstad Groningen (Video)

Groningen - In de nacht van woensdag op donderdag om 01:55 uur heeft er een grote brand gewoed in een studentenpand aan het Lopende diep in het centrum van Groningen. 30 a 40 mensen werden geevacueerd.

Er was veel rookontwikkeling. Over de oorzaak is nog niks bekend. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Niemand raakte gewond. Meerdere ambulances en het MMT kwamen ook ter plaatse uit voorzorg. De straat was afgezet. Alle studenten zijn opgevangen in een hotel verderop.