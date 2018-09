27-09-2018, Jordi Haverdings infoleek.nl & Patrick Wind & M. Baar

Acht auto`s betrokken bij kettingbotsing A7 Leek (Video)

Lettelbert - Op de A7 bij lettelbert richting Groningen is een kettingbotsing ontstaan om 17:25 uur. De brandweer was ter plaatse met meerdere wagens.

Vier ambulances waren ter plaatse. Het is onbekend hoeveel gewonden er zijn. Er is een lange file ontstaan. Ook op de andere baan is een kijkersfile. Vanaf Leek is de A7 2 uur lang volledig afgesloten geweest.

Dvhn

Tv Noord