27-09-2018, Oogtv.nl (Bron)

Ongeregeldheden na FC Groningen – FC Twente

Groningen - Een groep ontevreden FC Groningen supporters heeft donderdagavond voor ongeregeldheden gezorgd na de bekerwedstrijd tegen FC Twente. FC Groningen verloor thuis met 2-0.

De fans dreigden de hoofdingang van het stadion te bestormen. Daarop greep de politie in, onder meer met paarden. Een deel van de supporters kon daardoor een uur lang het stadion niet uit.

De boze aanhang eiste een gesprek met FC Groningen directeur Hans Nijland. Nijland sprak later met een groep supporters, waarna de rust terug keerde.

De supporters zijn ontevreden over de prestaties van de club. FC Groningen staat laatste in de eredivisie en ook tegen FC Twente, dat in de eerste divisie speelt, kon Groningen geen vuist maken.