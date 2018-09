28-09-2018, redactie

Max van de VOA met pensioen !

Groningen - Dit was Max! Max heeft ruim 42 jaar bij de politie gewerkt. Hij was een echte verkeersman en heeft de laatste 19 jaar dienst gedaan bij de VOA (Verkeers Ongevallen Analyse).

Tot aan woensdag was hij bij nacht en ontij aan het werk maar gaat nu met pensioen. Bedankt voor alle inzet Max en het ga je goed! Ook namens alle 112Groningen fotografen bedankt en geniet van je pensioen, je was altijd even in voor een gesprek en erg behulpzaam !