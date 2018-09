28-09-2018, Patrick Wind 112Gr.

Brand in tuin na werkzaamheden in Haren

Haren - Op de Schoutelaan in Haren werd vrijdagmiddag om 13:20 uur een woningbrand gemeld. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in de tuin aan de achterkant van de woning.

Bij werkzaamheden, onkruid branden, ging het mis. Een conifeer raakte in brand. Door snel optreden van de bewoner werd erger voorkomen. De brandweer controleerde de omgeving. Daarna keerde men terug naar de kazerne.