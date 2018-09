28-09-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Auto contra scooter in Scheemda

Scheemda - Vrijdagavond rond 21:30 uur is op de kruising bij Haven Zuidzijde in Scheemda een aanrijding geweest tussen een auto en een scooter. Door een voorrangsfout ging het fout.

De scooterrijder werd gecontroleerd in de ambulance. De politie zette het ongeval op papier.