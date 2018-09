29-09-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Pony komt om bij ongeval in Zevenhuizen

Zevenhuizen - Een pony heeft zaterdagmorgen een aanrijding met een auto op de Oudestreek (N979) in Zevenhuizen niet overleefd.

Het dier dat was uitgebroken uit een weiland, kon niet worden ontweken door een automobilist die over de Oudestreek in de richting van Zevenhuizen reed.

Door de klap kwam het dier in de berm terecht, en is later afgevoerd. De automobilist is met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.



De auto die bij de aanrijding total loss raakte, is later afgesleept door berger Collewijn. Het verkeer ondervond enige hinder.