29-09-2018, Hayco video 1 & Patrick Wind & Remco v/d Berg

Uitslaande brand verwoest leegstaande boerderij (2x Video)

Zuidwolde - In een leegstaande boerderij aan de Oosterseweg in Zuidwolde is zaterdagmiddag om 13:50 uur een uitslaande brand ontstaan. Er was veel rookoverlast. Aangeraden wordt om deuren en ramen te sluiten.

De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden.Er zijn geen gewonden gevallen. Meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse. Vermoedelijk is er asbest vrijgekomen. Oogtv