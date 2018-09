29-09-2018, Marc Zijlstra 112G.

Kat in hoge boom laat brandweer uitrukken

Delfzijl - Zaterdagmiddag is de brandweer van Delfzijl opgeroepen om een kat uit de boom te halen. Er was al geprobeerd het dier uit de boom te halen door middel van een verreiker maar die kon er niet bij.

De brandweer heeft met de hoogwerker de kat bevrijd en onderweg naar boven de nodige takken verwijderd.