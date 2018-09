29-09-2018, Politie.nl

Jordy Patjanan(17) en Sinem Ozer(17) vermist

Groningen - Vermist worden vanuit Groningen sinds 27 september; Jordy Patjanan en Sinem Ozer. Beide 17 jaar.

Jordy Patjanan is weggelopen met Sinem Ozer. Jordy Patjanan is vermoedelijk in Den Haag. Jordy Patjanan droeg; Zwarte broek, zwarte schoenen, vest met zwarte mouwen en een bloem op de borst.

Jordy is licht getint, draagt een bril met zwart montuur, dun postuur, zwart haar waarbij de zijkanten kort en bovenop wat langer met gel in model.

Sinem Ozer is licht getint, fors postuur, zwart gestijld los haar en een knopje/diamantje in haar linker neusvleugel.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Sinem Ozer hier

Het hele bericht hier