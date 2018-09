29-09-2018, 112Groningen.nl redactie

Grote brand bij Hempflax in Oude Pekela

Oude Pekela - Bij Hempflax aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela is zaterdagmiddag om 16:30 uur een grote brand uitgebroken. Er was gelijk veel rookontwikkeling in-en om het pand. Vandaar de snelle opschaling naar grote brand aldus de voorlichter.