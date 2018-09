29-09-2018, redactie

Politie auto betrokken bij ongeval N366 bij Alteveer

Alteveer - Rond 17:00 uur zaterdagmiddag was er een ongeval tussen twee voertuigen op de N366 ter hoogte van Alteveer.

Een politie auto en een andere auto kwamen door nog onduidelijke oorzaak in botsing. Niemand raakte gewond. Als de politie auto met spoed op weg was naar de brand bij Oude Pekela is niet bekend.

Fruitema berging heeft beide voertuigen geborgen.