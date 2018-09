29-09-2018, Marc Zijlstra 112G. & Michael Huising

Jeugdbrandweer wedstrijden in Delfzijl

Delfzijl - De wedstrijd vond plaats in de haven van Farmsum op het schip van de Zeekadetten (Ms Naarden).

De melding was een brandje op de Naarden (oud mijnenveger en nu korpsschip van zeekadetkorps Delfzijl). Er was brand ontstaan in het kombuis met als gevolg een doorslag naar boven richting radiokamer.

Een persoon die aanwezig was in het kombuis vluchtte het dek op en sprong vanaf de boeg het Farmsurmerhaven in. En andere slachtoffer moest door de jeugdleden uit het schip worden gehaald.

Uitslagen: 1e plaats Oud-Beijerland, 2e Ede, 3e Enkhuizen, 4e Heerhugowaard, 5e Zierikzee, 6e Rheden, 7e Zwolle, 8e Veenendaal, 9e Dalfsen en een 10e plaats voor Hoogeveen.