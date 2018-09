29-09-2018, 112Groningen

Nogmaals een brand in de Indische Buurt

Groningen - De Indische buurt in werd zaterdagavond rond 23:00 uur voor de 3e keer opgeschrikt, dit keer i.v.m een autobrand in de wijk.

Buurtbewoners wisten de beginnende brand snel te blussen. De politie onderzoekt de zaak. In korte tijd waren er drie branden in de wijk.