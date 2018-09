30-09-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Auto's botsen op de N7

Groningen - De politie en ambulance moesten zondagavond rond 20:15 uur uitrukken voor een ongeval op de N7.

Ter hoogte van het Winschoterdiep waren twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De politie heeft samen met Rijkswaterstaat één rijstrook afgesloten. De inzittenden van de auto's werden ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Berger Poort heeft de auto's afgesleept. Hoe het ongeval precies is gebeurd is onbekend. Ook is het onbekend of er slachtoffers zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Rond 21 uur werd de afgesloten rijstrook weer vrijgeven.