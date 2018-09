30-09-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Afvalbrand in Drieborg snel uit

Drieborg - Zondag werd de brandweer van Bad Nieuweschans opgeroepen voor een buitenbrand aan de Kroonborg in Drieborg. Er was veel rookontwikkeling.

Ter plaatse bleek het te gaan om een afval brand achter een woning. De brand was snel onder controle.