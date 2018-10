01-10-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Locomotief botst tegen vrachtwagen (Video)

Farmsum - Op het terrein van het chemiepark in Delfzijl is maandagmorgenom 07:05 uur uur een vrachtwagen tegen een locomotief gebotst. Daarbij raakte de chauffeur lichtgewond, hij is in een ambulance gecontroleerd.

De vrachtwagen lekte wat diesel, dat is later opgeruimd. Er werden geen chemische stoffen vervoerd. De oorzaak wordt onderzocht en Prorail nam om 08:35 de klus over van de brandweer.