01-10-2018, redactie & Rtvnoord.nl bron

Inval bij viskotter in de Eemshaven

Eemshaven - Het Hit And Run Container-team (HARC), een samenwerkings van Zeehavenpolitie, de douane en de FIOD heeft zondag een viskotter in de Eemshaven doorzocht. Dat meldt Rtvnoord.nl

Bij de doorzoeking van de Blue Angel Z60 is niets aangetroffen. De reden van inval is niet bekend.