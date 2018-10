02-10-2018, redactie

Traumahelikopter paar uur met storing aan de grond

Stadskanaal - De traumahelikopter heeft vannacht een paar uur stil gestaan in Stadskanaal, eerder die dag (foto) in de middag leek het ook al mis te gaan in Stadskanaal maar toen kon hij alsnog opstijgen nadat de piloot wat checks deed.